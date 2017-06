Jeffrey Herlings wint eerste manche van natte GP Rusland: 'Het was heel zwaar'

ORLJONOK - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag de eerste manche van de Grote Prijs van Rusland gewonnen. De 22-jarige MXGP-coureur uit Elsendorp was op het natte en modderige circuit bijna 20 seconden sneller dan WK-leider Antonio Cairoli.

“Het was heel zwaar”, liet Herlings op motorcrossplanet.nl weten. “Voor de manche kwam de regen zon twee uur lang naar beneden. De baan was echt verraderlijk. Hopelijk hebben we later op zondag in de tweede manche wat geluk met de start en kunnen we weer vooraan meestrijden.”



Glenn Coldenhoff uit Heesch kwam in de eerste manche als twaalfde over de finish.