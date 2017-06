Met middelvingers omhoog op motorkap van politiewagen: ‘Dumpert Stumpert’ gezocht

BERGEN OP ZOOM - De politie in Bergen op Zoom is alles behalve blij met een foto die op internet circuleert. Op die foto staat een jonge man die met zijn middelvingers omhoog op de motorkap van een politieauto staat.

De foto staat sinds dit weekend op de populaire site Dumpert. De politie laat op Facebook weten dat zij ‘graag in contact komt met deze persoon’. “Wij kunnen ons voorstellen dat de persoon zelf dit niet zo ziet zitten”, voegt zij daaraan toe.



Het is niet duidelijk waar de foto precies is genomen.