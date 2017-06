Grote zoektocht naar drenkeling in recreatieplas Alphen

ALPHEN - Veel hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen omdat in recreatieplas 't Zand in Alphen een jongen in het water zou liggen. Ook een traumahelikopter is opgeroepen om te assisteren. De drenkeling is nog niet gevonden.

Rond vier uur werd begonnen met een zoektocht. Ruim een half uur later is de jongen nog niet gevonden.

In augustus 2016 was er in hetzelfde water ook een drenkeling . Dat ging om een Poolse man, die uiteindelijk een paar dagen later in het ziekenhuis overleed.