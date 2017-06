'Zelfs zoiets onschuldigs als een bloemencorso moet tegenwoordig voorbereid zijn op terreurdreiging'

ZUNDERT - Het bloemencorso van Zundert noemt de terreurdreiging rond de concerten van Guus Meeuwis en overige dreigingen en aanslagen in de wereld geen ver-van-mijn-bedshow. Het corso heeft dit jaar extra aandacht voor de veiligheid. "We zijn erover in gesprek met de burgemeester en de politie in deze regio", zegt Ad Boemaars van de Stichting Bloemencorso Zundert.

Zelfs een onschuldig iets als het grootste bloemencorso ter wereld krijgt anno 2017 te maken met iets wat absoluut niet bij de fleurige uitstraling van bloemen past: terreurdreiging.



“Wij weten net zo goed dat we als Zundert een risico kunnen lopen als het gaat over dingen die in de wereld gebeuren", zegt Boemaars. "Als er veel mensen bij elkaar zijn moet je daar gewoon rekening mee houden.” Vorig jaar kwamen er op corsozondag zo'n 75.000 bezoekers naar Zundert.



'Ook wij moeten alert zijn'

Het overleg tussen organisatie, politie en gemeente Zundert dat het bloemencorso een mogelijk doelwit zou kunnen zijn voor een aanslag is sinds vorig jaar geïntensiveerd. “Het overleg over dit onderwerp is vorig jaar in een stroomversnelling geraakt, want ook wij moeten hier alert op zijn.“



De Stichting Bloemencorso Zundert vindt het best een moeilijk gespreksonderwerp. “Enerzijds moet je erover praten en anderzijds moet je mensen niet afschrikken. Het is een dubbel gevoel, ik vind het goed dat we erover praten. Maar dan wel op een manier dat het niet direct beangstigend is. Je moet er wel nuchter tegenaan blijven kijken.”



Boemaars benadrukt dat er op dit moment nog geen aanleiding is om bijvoorbeeld de toegang van straten in Zundert (tijdens het corso) af te sluiten met betonnen roadblocks.



Jammer, maar noodzakelijk

Het overleg met de politie en gemeente over de veiligheid rond het bloemencorso is gestart op initiatief van de Stichting bloemencorso Zundert. “Binnen onze club hebben we ook iemand die vanuit zijn professie hier erg veel van af weet en dat is ook heel belangrijk.”



Dreiging Guus Meeuwis en Roze Maandag

De kermis in Tilburg nam vorig jaar al extra veiligheidsmaatregelen rond Roze Maandag. Aanleiding was toen een aanslag op een homobar in Orlando en de aanslagen in Brussel. Naar aanleiding van de recente aanslagen in Engeland was de beveiliging rond de concerten van Guus Meeuwis ook al opgeschroefd.



De terreurdreiging werd zeer serieus toen vrijdagavond een man werd gearresteerd die als geradicaliseerd te boek stond en zich opvallend gedroeg rond het Philips Stadion.