Klein dorp zoekt een recordaantal figuranten voor het Zunderts bloemencorso van 2017

ZUNDERT - In Zundert zijn zaterdag en zondag de schaalmodellen gepresenteerd van de corsowagens die in september op ware grootte door de straten van Zundert zullen trekken. De presentatie van de corsowagens trok duizenden belangstellenden, die vooral de wagen van buurtschap Schijf zien als een potentiele winnaar. De belangstelling voor de maquettes was zo groot dat er zelfs lange wachtrijen ontstonden om binnen te komen.

Voetje voor voetje en langzaam vooruit schuifelend. Menig museum of expositie zou in z’n handen wrijven met zoveel publieke belangstelling. Johan van Strijp van het vorig jaar winnende buurtschap Tiggelaar heeft wel een verklaring voor de massale toeloop. “ Nieuwsgierigheid gecombineerd met lekker weer en dit is eigenlijk elk jaar wel de drukbezochtste tentoonstelling van heel Zundert.”



Op handen gedragen

De meute belangstellenden was zonder uitzondering onder de indruk van het ontwerp ‘Op handen gedragen’, van buurtschap Schijf. Een koninklijk uitziende dikkerd wordt als een vorst door de straten van Zundert gedragen en in echt gaat dat ook gebeuren. Het buurtschap is daarom op zoek naar een recordaantal figuranten. Om precies te zijn: Schijf zoekt driehonderd figuranten.



Honderden figuranten gezocht

Ad Boemaars van het Zunderts bloemencorso weet zelfs te melden dat Schijf figuranten zoekt bij andere corso’s. “Die maken echt reclame om te zorgen dat er figuranten komen omdat het dorp Schijf zelf geen driehonderd figuranten kan ophoesten.”



Het buurtschap Schijf heeft zelfs een website online gezet waar figuranten zich kunnen melden