Drie deelnemers triathlon in Terheijden onwel na hitte, evenement afgeblazen

TERHEIJDEN - De triathlon in Terheijden is zondag voortijdig afgeblazen. De organisatie nam deze beslissing nadat drie deelnemers bevangen raakten door de hitte. De deelnemers zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Tijdens de wedstrijd was het in Terheijden 28 graden en scheen de zon fel. Volgens de organisatie is nog niet bekend hoe het drietal eraan toe is.



Te weinig training

De voorzitter vermoedt dat het een combinatie is van te weinig rekening houden met de omstandigheden en te weinig training. Volgens de organisatie is ongeveer 90 procent van 690 deelnemers gefinisht.