'Geradicaliseerde' Amsterdammer blijft voorlopig in de cel

EINDHOVEN - De 29-jarige man uit Amsterdam die vrijdagavond werd aangehouden toen hij aan het filmen was bij het Philips Stadion, blijft voorlopig vastzitten. De politie meldt dat het onderzoek nog loopt.

De man kon niet verklaren waarom hij aan het filmen was. Ook had hij geen kaartje voor het concert dat Guus Meeuwis op dat moment in het stadion gaf.



Achtergrond verdachte

Uit onderzoek bleek dat de man bij de politie als mogelijk geradicaliseerd bekend stond. De Amsterdammer werd gearresteerd en de politie sloeg groot alarm. Er waren veel agenten in het centrum van Eindhoven en er vloog lange tijd een politiehelikopter boven de stad.



Volgens de politie wordt snel meer bekend over de achtergrond van de verdachte.