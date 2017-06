Zes qualifiers voor vrouwentoernooi Ricoh Open zijn bekend

ROSMALEN - De zes tennissters die via het kwalificatietoernooi het hoofdschema van het Ricoh Open in Rosmalen hebben bereikt zijn bekend.

De Tsjechische Andrea Hlavackova versloeg in de laatste kwalificatieronde haar landgenote Karolina Muchova met 6-4 7-6 en speelt in de eerste ronde van het hoofdschema tegen Yaroslava Shvedova. Antonia Lottner uit Duitsland sloeg zich met 6-2 6-2 langs Amra Sadikovic uit Zwitserland en neemt het in het hoofdtoernooi op tegen de als eerste geplaatste Domikia Cibulkova, terwijl Petra Krejsova met 6-4 6-2 te sterk was voor Asia Muhammad en nu moet spelen tegen Jelena Jankovic.

De Japanse Miyu Kato knokte zich met een 7-6 6-3 overwinning op Lyudmyla Kichenok naar het hoofdtoernooi en treft Evgeniya Rodina. Zij wordt vergezeld door Cornelia Lister, die zich met 6-3 6-0 ontdeed van Varatchaya Wongteanchai en nu Natalia Vikhlyantseva aan de andere kant van het net vindt.

De laatste wedstrijd uit het kwalificatieschema ging tussen Tamara Korpatsch en Jacqueline Cako. De Duitse Korpatsch was met 7-6 6-3 nipt te sterk en speelt in het hoofdtoernooi tegen de als vijfde geplaatste Ana Konjuh.

Het Brabantse grastoernooi gaat maandag van start.