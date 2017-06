Open dag naaktrecreatie bewijst: 'Naturisme vergrijst'

NISTELRODE - Het was een warme dag zondag in onze provincie. Voor de liefhebbers een reden om álle kleren uit te trekken. En wie wil weten hoe dat voelt, kon kennismaken met naaktrecreatie. Want op naturistencampings was het open dag.

Op camping Heliantus zitten mensen beschut onder de bomen te genieten van het prachtige weer. Zonder kleren, want die gaan uit op een naturistencamping. "We zitten hier midden in de natuur", zegt een tevreden mevrouw. Samen met haar man geniet ze vooral van de rustige omgeving. "Iedereen laat elkaar hier lekker vrij", valt hij bij.



Geen jeugd

Maar de open dag op Camping Heliantus trok niet veel nieuwe potentiele naturisten. Vooral jonge mensen laten het afweten. Een probleem dat secretaris Harrie Groote wel herkent: "We proberen het wel maar jongeren willen een zwembad, wifi, vermaakt worden. Dat hebben wij allemaal niet.''



Maar dat is volgens andere campinggasten niet de enige reden dat jongeren niet naakt gaan kamperen: "Ik heb het gevoel dat mensen steeds preutser worden. Topless zonnen was ooit normaal maar waar zie je dat nog? Iedereen heeft bikini's en badpakken aan tegenwoordig."



Iedereen gelijk

Heliantus is niet alleen een camping, het is ook een vereniging. Een man uit Sint Oedenrode is sinds 2001 lid en hij is van plan om dat nog lang te blijven. "Als de kleren uit gaan is er geen status meer. Geen dure kleding, iedereen is gelijk.'' Bang dat de vereniging uitsterft, is hij niet. "Ons ledenaantal, ongeveer honderd, is al jaren redelijk stabiel".



Maar dat naturisme vergrijst, blijft een feit. Daarom zijn volgens secretaris Groote wel nieuwe leden nodig. “Kom het gewoon een keer proberen,” raadt hij aan, “wij bieden rust, ruimte, een kampuurtje en heel gezellige mensen."