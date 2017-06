Michael van Gerwen moeizaam naar laatste vier bij European Darts Matchplay

HAMBURG - Darter Michael van Gerwen heeft zondag in het Duitse Hamburg de halve finales bereikt van de European Darts Matchplay.

Mighty Mike uit Gemonde versloeg in de derde ronde Mervyn King (6-3) en rekende in de kwartfinale moeizaam af met Peter Hudson. De arme Engelsman kreeg er in de eerste vijf games ongenadig van langs (5-0), maar daarna zakte Van Gerwen in als een pudding en kwam Hudson terug tot 5-4. Van Gerwen herstelde zich net op tijd en won daarna alsnog met 6-4.



Van Gerwen neemt het in de halve finales op tegen Michael Smith. Benito van de Pas en Jelle Klaassen sneuvelden zaterdag in de tweede ronde.