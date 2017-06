Brand in appartement Breda: aangestoken na ruzie

BREDA - In een flat in de Nieuwe Diesstraat in Breda heeft zondagavond brand gewoed. De brand ontstond in een appartement op de derde verdieping en is vermoedelijk aangestoken.

Voorafgaand aan de brand was er een ruzie tussen een man en een vrouw. De vrouw is opgepakt, de man is naar het ziekenhuis gebracht.



Appartement uitgebrand

Het appartement waar de brand woedde is helemaal uitgebrand. Het appartement erboven heeft rookschade. De brandweer was met drie wagens aanwezig om de brand te blussen.



De recherche onderzoekt de oorzaak van de brand. De Nieuwe Diesstraat is aan beide kanten afgesloten.