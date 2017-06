Brand in Dommelstraat Eindhoven, Pathé-bioscoop ontruimd

EINDHOVEN - In de Dommelstraat in Eindhoven is zondagavond brand uitgebroken. De brand zou woeden in een appartement boven snackbar Jim's Food Factory. Er komt rook uit de ramen. De naastgelegen Pathé-bioscoop is uit voorzorg ontruimd.

De Dommelstraat is gedeeltelijk afgezet. De brandweer is met een bluswagen en hoogwerker aanwezig.