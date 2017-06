Smeulende as en zwartgeblakerde winkelwagentjes na grote brand bij bouwmarkt Valkenswaard

VALKENSWAARD - Het is een treurig gezicht maandagochtend in Valkenswaard waar Bouwmarkt Outlet DHZ zondag volledig afbrandde. Een enorme berg smeulende resten en verwrongen staal is wat rest van de doe-het-zelfzaak aan De Vest. In het bijbehorende kantoorpand dat ook is verwoest, woeden nog kleine brandjes.

De brandweer was maandagdagochtend vroeg niet meer aanwezig op De Vest. Zondag vlak voor middernacht besloot ze de laatste branden in het pand te laten uitbranden. Rond acht uur maandagochtend kwam de brandweer toch weer naar De Vest. Om spullen op te halen, maar ook om te bekijken wat ze moet doen met het kantoorpand waarin nog steeds kleine brandjes woeden.Wat nu rest is een treurige aanblik van onder meer verwrongen en zwartgeblakerde winkelwagentjes en verfblikken, smeulende resten potgrond en houtsnippers.De eigenaar van de bouwmarkt bekijkt maandag de smeulende resten van zijn bedrijf. Hij wil niet veel zeggen tegen onze verslaggever die ter plekke is. Wel geeft hij aan dat het voor hem niet de eerste keer is dat hij te maken krijgt met brand. Zeven jaar geleden liep zijn bedrijf schade op door de grote brand die toen het aangrenzende Timco Plastics in de as legde.

De brand ontstond zondagmiddag iets voor zes uur. Binnen een paar uur was er van de bouwmarkt weinig meer over. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het gerucht ging dat een landende luchtballon iets met de brand te maken zou hebben, maar dat bleek niet zo te zijn.