RICOH Open in Rosmalen begint met Kiki Bertens en Robin Haase

ROSMALEN - Het internationale tenninstoernooi RICOH Open start maandag in Rosmalen. De winnaars van 2016 Nicolas Mahut en Coco Vandeweghe spelen ook dit jaar weer mee.

Rosmalen is voor de meeste internationale spelers één van de eerste plekken in het seizoen waar op gras gespeeld wordt.



Oranje

Het centre court kleurt in de eerste wedstrijd van het toernooi al oranje. Arantxa Rus, toegelaten met een wildcard, maakt er deel uit van de Match of the Day. De talentvolle Timea Babos uit Hongarije is de tegenstandster van de linkshandige speelster uit Monster.



Er komen in totaal vijf Nederlanders in actie vandaag. Toppers Kiki Bertens (met Demi Schuurs) en Robin Haase (met Dominic Inglot) beginnen in het dubbelspel en kunnen op de buitenbanen van dichtbij worden bewonderd.



Finale

Zondag is de laatste dag van RICOH Open. Dan worden de finales van de heren, -en damesenkelspel gespeeld.