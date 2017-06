Schildpadden Turbo en Diesel moeten kinderverdriet na schoolbrand verzachten

EINDHOVEN - Verschillende mensen hebben schildpadden aangeboden aan de kinderen van de bassischool Onder de Wieken in Eindhoven. Zaterdag brandde hun school af met de schildpadden. Directeur Lenny Voets vertelt dat ze van alle kanten hulp krijgt aangeboden. “We hebben al twee schildpadden gekregen. Dus deze twee kunnen er ook nog wel bij!”

Een van de mensen die te hulp schoot is Patrick Goes uit Beek en Donk. Hij zag de beelden en besloot meteen zijn schildpadden af te staan. “Ik had meteen een brok in mijn keel,” aldus Patrick. Hij besloot om Turbo en Diesel weg te geven, maar moest dat nog wel even kortsluiten met zijn zoontje.



Waar de meeste kinderen hun schildpadden gewoon zelf wilden houden, besloot Patricks zoontje Daymiën ook meteen dat hij zijn schildpadden wilde afstaan. “Wij vonden het zielig voor de kinderen. Daarom hebben we besloten om ze weg te geven", vertelt hij. “We hopen dat we het leed iets kunnen verzachten", vertelt Patrick.



