Meisje (17) steekt bewoner flat neer en zet appartement in de brand

BREDA - Bij de ruzie die zondagavond vooraf ging aan de flatbrand in de Nieuwe Diesstraat in Breda werd de 41-jarige bewoner met een mes gestoken door een vriendin. Het 17-jarige meisje stak vervolgens het appartement in brand.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje werd aangehouden.



Ziekenhuis

Het slachtoffer heeft zondagavond in het ziekenhuis een korte verklaring afgelegd. Volgens de man was een vriendin bij hem op bezoek. Ze kregen ruzie waarna het meisje een mes pakte en meerdere keren op de man instak. Daarna zette de vriendin het pand in brand.



De brandweer heeft het vuur geblust. Het appartement raakte zwaar beschadigd. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en wordt ook maandag nog behandeld aan zijn verwondingen.