Vrouw uit brandend huis gered in Oosterhout

OOSTERHOUT - Bij een woningbrand aan de Zuijlenburg in Oosterhout is maandagochtend de bewoonster van het pand gewond geraakt.

Het vuur brand rond halfelf uit. Het slachtoffer werd door brandweermannen uit haar huis gered.



De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld. De brandweer had het vuur snel geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.