300 banen weg bij klantenservice KPN in Eindhoven: 'Steeds minder telefoontjes'

EINDHOVEN - Telecombedrijf KPN wil het klantencontactcentrum in Eindhoven sluiten, waardoor zo'n 300 medewerkers op zoek moeten naar een andere baan. Het personeel is donderdag op de hoogte gesteld van het plan. Reden voor de sluiting is het sterk gedaald aantal telefoontjes van klanten.

Vragen en klachten worden steeds meer digitaal afgehandeld via internet of de MijnKPN-app.



Banen weg

Volgens KPN betekent minder telefoontjes ook minder werk. Van de 300 medewerkers hebben 232 mensen een vaste baan bij KPN. De overige 70 zijn tijdelijke krachten.



De sluiting van Consumer Services in Eindhoven komt voor FNV-vakbondsbestuurder Bob Bolte niet als een verrassing: "Door automatisering, chatboxen en online vragen stellen is er een forse afname van het aantal telefoontjes. De medewerkers in Eindhoven hebben dit een beetje zien aankomen, ook omdat er steeds minder tijdelijke krachten werden ingehuurd."



"Ook de andere klantencontactcentra van KPN in Enschede, Rotterdam en Groningen staan hierdoor onder druk. Het zou goed zijn als KPN hiervoor een soort masterplan opstelt."



Sociaal plan

Voor de medewerkers die hun baan verliezen bestaat er al een sociaal plan, waarin KPN onder andere probeert om voor de betrokken mensen ander werk te vinden, binnen of buiten het telecombedrijf.