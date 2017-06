Verdronken Sendrick (14) herdacht op Vakcollege Tilburg: 'Jij kon met je lach iemands dag maken'

TILBURG - Op het Vakcollege Tilburg is een herdenkingshoekje ingericht voor de overleden 14-jarige Sendrick Christiaan uit Tilburg. De jongen was zondagmiddag met vrienden aan het zwemmen in recreatieplas ’t Zand in Alphen en kwam daarbij door onbekende oorzaak in de problemen en is verdronken.

In het gedenkhoekje op de school staat een foto van Sendrick. Op de foto staat de tekst ‘Alleen jij kon met een lach iemands dag maken’. Op Facebook schrijft de school dat ‘het droeve bericht ons allen diep in ons hart raakt’.



Urenlange zoekactie

De jongen kwam zondagmiddag rond vier uur in het midden van de zwemplas in de problemen. Duikers van de brandweer zochten uren naar de jongen. Later op de avond rond elf uur vonden duikers van de politie het dode lichaam van de jongen.



Volgens een woordvoerder van het vakcollege is het persooneel maandagochtend ingelicht door de directeur. De mentor van klas van Sendrick (2vmbo) is met zijn leerlingen gaan wandelen om het slechte nieuws te vertellen en om elkaar te steunen. De ouders zijn via een brief op de hoogte gesteld van het noodlottig ongeval. "We hebben Sendrick, in de jaren dat hij bij ons zat, leren kennen als een vrolijke en innemende jongen die veel betekende in de klas", zo is in de brief te lezen.



Een van de leerlingen roept op om dinsdag witte rozen neer te leggen bij het gedenkhoekje. De school is hierover in overleg met de leerlingen.



Sociale media stromen inmiddels vol met condoleances en steunbetuigingen.



De politie doet nog onderzoek.