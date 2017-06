Vuilniswagen dumpt brandend afval op TU/e-terrein in Eindhoven

EINDHOVEN - De chauffeur van een vuilniswagen heeft maandagochtend vroeg de inhoud van zijn wagen gedumpt op het terrein van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e). De chauffeur deed dit toen hij iets voor zeven uur merkte dat er brand was ontstaan in de vuilniswagen.

De brandweer kwam naar de TU/e om de brandende hoop afval te blussen. De brandweer van de universiteit schoot hierbij te hulp.

Daarna werd de rommel verder opgeruimd.