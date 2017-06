Hilalsport Eindhoven gaat spelers zwaar straffen, scheidsrechter niet geslagen volgens club

EINDHOVEN - Spelers van voetbalclub Hilalspor Eindhoven (HSE) hebben de scheidsrechter zaterdag in de bekerfinale die de club speelde tegen DOSL uit Leende niet geslagen of geschopt. Wel hebben spelers geprobeerd de scheidsrechter te slaan. Dit zegt secretaris Mesut Yusecan van de voetbalclub uit Eindhoven vanochtend in het programma Wakker! van omroep Brabant.

De wedstrijd zaterdag werd rond de tachtigste minuut gestaakt. Dat dit gebeurde, is volgens de secretaris die zaterdag op het voetbalveld aanwezig was, terecht. Van schoppen of slaan was volgens hem dus echter geen sprake. De spelers van HSE werden volgens hem door de assistent-trainer van de club tegengehouden.

Het gedrag van de spelers van de club, voetballers van achttien jaar, is voor HSE reden om hen keihard aan te pakken, zo laat de secretaris weten. “Een poging tot slaan, vinden wij ook heel erg”, zegt hij. Later vandaag zullen de maatregelen tegen de betrokken spelers bekend worden gemaakt.

Sportief

De wedstrijd verliep volgens de secretaris zaterdag tot de zeventigste minuut sportief. Toen begon de scheidsrechter echter met het uitdelen van gele en rode kaarten. Beslissingen die volgens hem door de spelers van zijn club niet werden geaccepteerd. “Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Die moeten onze spelers dus accepteren”, zegt de secretaris.



KNVB

De KNVB laat aan Omroep Brabant weten dat de scheidsrechter geschopt en geduwd is, een exacte omschrijving ontbreekt nog omdat de scheidsrechtersrapporten nog niet binnen zijn. Als de rapporten wel binnen zijn gaat de tuchtcommissie zich buigen over eventuele straffen en hoe de finale alsnog beslist gaat worden.



Voor DOSL staat in ieder geval vast dat zij de wedstrijd zeker niet over willen spelen. 'Wij gaan de wedstrijd niet overspelen, als dat betekent dat HSE de beker wint, dan is dat de beslissing van de KNVB', aldus Erik Gerlings, secretaris van DOSL.