Mark fietst 40.000 kilometer rond de wereld voor Onky Donky, wie fietst er met hem mee?

EINDHOVEN - Een monsterfietstocht van 40.000 kilometer. Daaraan begint de 42-jarige Eindhovenaar Mark Koelen maandag. In zijn stad start zijn wereldreis op de fiets. Koelen omschrijft zichzelf als ‘prettig gestoord’. En volgens anderen zit er klein steekje aan hem los, zo vertelt hij in het programma Brabants Bont voordat hij vertrekt.

Vorig jaar fietste Koelen al naar Rio de Janeiro in Brazilië. Maar nu vindt hij het tijd om deze prestatie te overtreffen. Dit alles voor een goed doel. Met zijn actie wil de Eindhovenaar namelijk geld ophalen voor de stichting Onky Donky. Een stichting die zich inzet voor een zorgeloze jeugd voor alle kinderen.

Naast zijn inzet voor het goede doel wil hij met zijn wereldreis op de fiets ook laten zien wat mensen nou eigenlijk verbindt. "En om daar achter te komen, moet ik dus de wereld rond", vertelt hij. "De wereld rond fietsen, is heftig. Maar het is ook de meest intense en oprechte manier om met mensen en hun leefomgeving in contact te komen."

Fiets gejat

Even dreigde het plan van Koelen nog in het water te vallen. Zijn fiets werd namelijk na terugkomst uit Brazilië gestolen. Inmiddels heeft hij echter een nieuwe fiets, zodat de enorme tocht toch door kan gaan.

De fietsfanaat hoopt op zijn tocht gezelschap te krijgen. Hij daagt anderen dan ook uit een deel van zijn route met hem mee te fietsen. Zo hoopt hij nog meer geld op te halen voor het goede doel.

Wie Mark Koelen en Onky Donky wil steunen, kan contact opnemen met Onky Donky.