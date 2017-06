SP: grootverdiener Ton Rombouts kan zelf zijn afscheidsfeestje van Den Bosch wel betalen

DEN BOSCH - “Hij heeft genoeg bijverdiend, dus meneer Rombouts kan zijn eigen afscheidsfeestje ook wel betalen”, zegt de SP in Den Bosch. De gemeente trekt 50.000 euro uit voor extra activiteiten rond het afscheid van Rombouts.

"Sinds 2011 heeft de burgemeester 480.000 euro bijverdiend, bovenop zijn jaarlijkse salaris van 126.000 euro. Het normale protocollaire afscheid wordt door de gemeente betaald, dit bedrag komt daar eens bovenop. Wij vinden dat de burgemeester dit, gezien de bijverdiensten, zelf wel kan betalen”, zegt Bram van Boven van de SP.



Om dat te bereiken dient de partij maandagavond in de raadsvergadering een voorstel in. De kans dat het ook gaat lukken is echter klein. “Ik ben bang dat we hier alleen in staan. Voor ons is het een principekwestie. De burgemeester heeft door een overgangsregeling het geluk dat hij zijn bijverdiensten niet hoeft af te dragen, wij vinden al jaren dat het in de gemeentekas hoort.”



Maar is het dan niet meer dan normaal dat een burgemeester die na 21 jaar vertrekt uitgebreid wordt bedankt? “Een afscheid hoort erbij. Maar in tijden van bezuinigingen vinden wij niet dat er ook nog eens extra geld vrijgemaakt moet worden voor een feestje.”



Wat er gepland staat wil de SP’er overigens niet zeggen. “Hoewel ik liever heb dat de gemeente het niet hoeft te betalen, lijkt het me wel zo sportief als ik dat even voor me blijf houden.”