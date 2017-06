Man mishandelt buschauffeur na ruzie in Eindhoven

EINDHOVEN - Een buschauffeur in Eindhoven is afgelopen vrijdag in de buurt van ’t Hofke mishandeld door een jongeman. Volgens de politie gebeurde dit na een woordenwisseling tussen de man en de buschauffeur. De politie zoekt nu naar getuigen.

De jongeman zette vrijdagmiddag na twee uur zijn auto stil op de weg en stapte uit. Vervolgens liep hij naar het raam aan de linkerkant van de bus en ontstond er een woordenwisseling. Het voorval leek met een sisser af te lopen toen de man terugliep naar zijn auto en de bus weer verder reed.

Mishandeld

De man stapte later echter weer uit en opnieuw ontstond er ruzie. Daarna mishandelde de jongeman de buschauffeur, zo laat de politie weten op Facebook. Om wat voor mishandeling het gaat en hoe ernstig, is niet duidelijk.

De buschauffeur werkt voor busmaatschappij Bravo. Het voorval gebeurde op lijn vijf. De politie zoekt onder andere de vijf inzittenden van de lijnbus.