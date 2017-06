'Nieuwe eigenaren' Zoo Veldhoven vertrokken, Belgen konden het niet betalen

VELDHOVEN - Zoo Veldhoven blijkt toch geen nieuwe eigenaren te hebben. Het Belgische stel dat het dierenpark wilde overkopen, kon dit niet betalen. Zoo Veldhoven is daarom officieel nooit overgedragen en dus is Richard Loomans nog steeds de eigenaar. De Belgen Angelo Devolder en Julie Debaere zijn inmiddels vertrokken.

“Het is heel vervelend allemaal”, laat Loomans weten. “Ook voor die mensen.” Hij vertelt dat ze zich al profileerden als de nieuwe eigenaren, maar dat de koop nog helemaal niet rond was. Het stel kreeg al wel vast toegang tot het park om de dieren te leren kennen.

Toen de Belgen hun betalingsverplichtingen keer op keer niet nakwamen was de eigenaar het zat en stapte hij naar de rechter. In een kort geding werd het stel opgedragen binnen twee dagen het park te verlaten. Volgens Loomans hebben ze dit ook meteen gedaan. “Het is nu weer als vanouds. Ik was en blijf de eigenaar.” Het park is gewoon open.



'Ben niet kwaad'

De eigenaar zegt niet kwaad te zijn op de twee, ondanks dat hij nu met extra kosten zit. “Ze hadden al van alles besteld, maar dit nog niet betaald", zegt hij. Het gaat volgens hem om 'enkele tienduizenden euro's voor onder meer een speeltuin en bouwmateriaal om het park op te knappen. "Ik ben aan het kijken of ik dit kan oplossen met de leveranciers.”

Loomans sloot eind vorig jaar een koopovereenkomst met het tweetal. “Het is niet zo dat ik Zoo Veldhoven per se wilde verkopen. Zij wilden het graag hebben en kwamen met een goede deal”, legt hij uit. “Althans, het leek een goede deal.”



Geen contact meer

De Belgen waren bekenden van de eigenaar. “Vrienden is een groot woord. Ik kende ze uit de vogelwereld.” Op dit moment krijgt hij geen contact meer met ze.