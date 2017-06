250 bewoners van Fort Oranje schrijven zich in bij gemeente Zundert

ZUNDERT - Ongeveer tweehonderdvijftig bewoners van camping Fort Oranje in Rijsbergen hebben zich afgelopen weekend laten registreren bij de gemeente. Dat heeft de gemeente Zundert maandag bekendgemaakt. De gemeente wil de camping binnen een jaar sluiten, mensen die zich officieel inschrijven kunnen aanspraak maken op hulp van de gemeente.

Een derde van de ingeschreven personen was niet eerder bekend bij de gemeente, liet een woordvoerster weten. "Dat kan omdat seizoenarbeiders zich niet altijd registreren, terwijl dat wel verplicht is." Alleen bewoners van de camping die geregistreerd staan, kunnen aanspraak maken op een of andere vorm van hulp. De gemeente wil camping ontmantelen en de bewoners op andere plekken in de regio huisvesten.



Honderden gesprekken

Afgelopen weekend konden bewoners zich voor eerst laten registeren bij een bus van het Leger des Heils die bij de camping stond. Bij de bus was ook een projectleider herhuisvesting van de gemeente Zundert aanwezig. “Daarnaast zijn honderden gesprekken gevoerd met bewoners. Op een gegeven moment stonden er honderdvijftig mensen te wachten. Velen hebben bijvoorbeeld een concrete vraag over waar ze straks terechtkunnen. Verder varieert het van een kleine tot grote hulpvragen. Later deze week hopen we alles in kaart te hebben”, aldus de woordvoerster.



Burgemeester Leny Poppe-de Looff omschreef afgelopen vrijdag als de camping als een ‘criminele woonwijk onder erbarmelijke omstandigheden’. “De mate van vervuiling, de bouwkundige staat en brandveiligheid is onaanvaardbaar. We gaan camping Fort Oranje sluiten om een einde te maken aan de onhoudbare situatie”, lichtte de burgemeester afgelopen vrijdag haar besluit toe.



Bewoners van Fort Oranje die zich willen registreren kunnen vanaf nu terecht op het gemeentehuis in Zundert.