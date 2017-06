Auto-ongeluk Drimmelen: politie onderzoekt roekeloos rijgedrag

DRIMMELEN - Roekeloos rijden is vermoedelijk de oorzaak van een ongeluk zondagavond op de Sluizeweg in Drimmelen. De politie heeft daarover aanwijzingen binnengekregen en doet onderzoek. Bij het eenzijdig ongeluk raakten twee mannen van 25 en 23 uit Sprang-Capelle gewond.

Het ongeluk gebeurde rond halfacht. De bestuurder botste tegen een lantaarnpaal en vervolgens tegen een boom. De slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Alcohol

De GGD-arts heeft bloed van de 25-jarige man afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed van alcohol verkeerde.



Verder onderzoekt de politie het gedrag van de automobilist voorafgaande aan het ongeluk. De politie kreeg rond kwart over zeven meldingen binnen dat een zwarte VW Golf op de Marinaweg met hoge snelheid rondjes zou rijden.



Slachtoffers

Een van de melders gaf door dat zij vermoedde dat de inzittenden te veel hadden gedronken. Verder liet ze weten dat de auto 'belachelijk hard reed' en dat ze bang was dat er slachtoffers van kwamen.