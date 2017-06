Zeer grote brand op Oirschotse Heide

OIRSCHOT - Op de Oirschotse Heide staat een stuk bos in brand. De brandweer is uitgerukt met vier blusvoertuigen en een extra tankwagen.

In het gebied is weinig water beschikbaar, dus de brandweer neemt standaard extra water mee. Voor de Oirschotse Heide is er een natuurbrandbestrijdingsplan.



Volgens de woordvoerder wordt de brand erg snel groter. Dat komt vooral ook door de flinke wind die er staat. Extra water en blusvoertuigen zijn onderweg.