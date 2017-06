Psychiater die kinderporno bezat toch niet welkom bij verslavingsinstelling: 'Een brug te ver'

VUGHT - Novadic-Kentron in Vught neemt de psychiater die veroordeeld is voor het bezit van kinderporno toch niet aan. Dit heeft de instelling besloten na onderzoek naar draagvlak onder medewerkers. Zij waren het niet eens met de benoeming van de psychiater.

De Vughtse instelling wilde dat er een breed draagvlak zou zijn onder alle afdelingen. De cliëntenraad was eerder wel positief. Uit onderzoek bleek echter dat de medewerkers de benoeming niet zagen zitten. Maandag maakte Novadic-Kentron bekend toch niet met de man in zee te gaan.



Tweede kans

Novadic-Kentron wil mensen die een straf hebben uitgezeten een tweede kans geven. Zo zijn er onder meer verslaafden in dienst die hun ervaring omzetten in iets positiefs. "We hadden gehoopt ook deze psychiater een nieuwe kans te kunnen geven. Maar kennelijk is het aannemen van een psychiater met dit verleden een brug te ver", meldt de instelling.



De ondernemingsraad meldde eerder al negatief te zijn over een eventuele benoeming. Zij dachten dat de aanstelling veel ophef zou veroorzaken. De cliëntenraad vindt het wel jammer dat de procedure is stopgezet. "Iedereen verdient een tweede kans." Uit onderzoek bleek dat de medewerkers de komst van de psyciater niet zagen zitten. Omdat er geen brede steun is, besloot Novadic-Kentron de procedure voor aanstelling te stoppen.



60.000 afbeeldingen

Psychiater Marc van R. werd in 2012 veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke celstraf. Hij kreeg deze straf voor het bezit van 60.000 kinderpornografische afbeeldingen.



In 2015 kreeg hij een kans bij ggz-instelling De Hoop in Dordrecht, maar vertrok daar nadat commotie ontstond over zijn verleden. De tuchtrechter bepaalde hierna dat de man geen zorg meer mag verlenen aan minderjarigen.