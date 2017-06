RKC Waalwijk-directeur Remco Oversier vertrekt naar NEC: 'Mooie uitdaging'

WAALWIJK - Remco Oversier maakt de overstap van RKC Waalwijk naar NEC Nijmegen. Na vier jaar verlaat de algemeen directeur de Waalwijkse club, in Nijmegen gaat hij de functie van technisch directeur vervullen.

De club wist dat Oversier ambitieus was en dat er een keer een grotere club zich zou melden voor hem. "Gezien het werk dat hij hier verricht heeft is het een logisch gevolg dat er een keer een grotere club zich meldt voor hem. We gunnen hem deze stap dan uiteraard ook van hart", zegt Peter Konijnenburg, voorzitter van de Raad van Commissarissen.



"Ondanks dat we het jammer vinden dat Remco vertrekt, bewijst dit eens te meer dat we een ontwikkelingsclub zijn van waaruit mensen een mooie vervolgstap kunnen maken."



"Ik heb bij RKC vier zeer intense jaren beleefd. Zowel zakelijk als privé heeft de club veel voor en met mij gedaan", zegt Oversier op de website van RKC . "Het waren hectische, emotionele en prachtige jaren en ik ben er trots op dat ik de club door deze periode heb mogen begeleiden.""Er ligt een hele mooie kans en uitdaging op mij te wachten in Nijmegen, waarbij ik mezelf ook weer verder kan ontwikkelen", aldus Oversier.RKC gaat de komende periode op zoek naar een opvolger.