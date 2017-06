Brandende berg groenafval zorgt voor veel rookontwikkeling

WERNHOUT - In Wernhout staat maandagmiddag een flinke berg snoeiafval in de brand. De brand zorgt vooral voor veel rookontwikkeling en is daardoor in de wijde omtrek te zien.

Omdat het een flinke brandstapel van 75 m2 bij 40 m2 betreft, helpt de Belgische brandweer mee met blussen. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.



Het blussen van de brand is lastig omdat de stapel met brandend snoeiafval op een afgelegen plek ligt. Er ligt een lange slang van de brandweer om het water ergens anders vandaan te pompen. "In afgelegen gebieden zijn geen brandkranen waar we gebruik van kunnen maken. Daarom halen ze nu van een andere plek water", zegt een woordvoerder van de brandweer.