Ook duizenden stemmen in Bergeijk ‘vergeten’ te tellen tijdens verkiezingen

BERGEIJK - Niet alleen duizenden stemmen uit Boxmeer zijn niet meegeteld tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Ook in de gemeente Bergeijk werden 1100 stemmen ‘vergeten’. Het hoofdstembureau gaf voor die gemeente geen enkele D66-stem door, meldt de NOS.

De NOS baseert dit op basis van een analyse van de Politieke Academie, die uitzendkrachten inhuurde om de stemresultaten in te zien. In totaal vond de organisatie bijna 14.000 verschillen tussen de officiële uitslagen van de verschillende kieskringen en de eigen tellingen in die gemeenten.



Geen invloed

In de kieskring Den Bosch is de afwijking het groots: bijna 9000 stemmen werden niet geteld. Zowel in Boxmeer als in Bergeijk zou de juiste telling geen invloed hebben op de uitslag.