Een kind verslikt zich tijdens het eten... wat moet je dan doen? [5 TIPS]

HELMOND - Je zit lekker te eten met de familie en plots begint je kind te hoesten en te proesten. Het kindje loopt rood aan, grijpt naar de keel, raakt in paniek en het hoesten houdt op. Je ziet dat het geen lucht meer krijgt. Het gebeurde vorige week nog. Een meisje van 1,5 jaar oud verslikte zich in een pannenkoek. Ondanks de snelle hulp overleed het meisje.

Jonge kinderen stoppen van alles in hun mond. Het hoort bij de leeftijd. Op deze manier ontdekken ze de wereld. Toch gaat het niet altijd goed. Vooral bij kleine voorwerpen en eten kan het weleens mis gaan. Wat doe je als je kind zich verslikt? Vijf tips:



1: Zolang er wordt gehoest, is het belangrijk het kind aan te moedigen te blijven hoesten. Doe verder niets maar ga niet weg. Hou het kind goed in de gaten. Het kan natuurlijk dat het stukje er toch niet uitkomt en dat je moet helpen. Ook belangrijk: blijf rustig.



2: Vaak is hoesten effectief genoeg en blijft het bij een lichte verslikking. Maar het kan natuurlijk ook dat het erger wordt. Snel handelen is nu belangrijk. Ben je alleen? Bel direct 112. Wacht niet totdat je iemand van de alarmcentrale aan de lijn hebt, maar zet je telefoon op de luidspreker. Help ondertussen het kind. Laat het kind vooroverbuigen of leg hem / haar op je schoot. Geef met de hiel van je hand stoten tussen de schouderbladen. Ondersteun met je andere hand de borstkas.



3: Hielpen de stoten tussen de schouderbladen niet? Dan is het tijd voor de Heimlichgreep, of buikcompressies. Ga achter het kind staan en sla je armen rond de borstkas. Plaats de vuist van je hand tussen navel en onderkant borstkas. Doe je andere hand om de vuist en trek beide handen stevig schuin omhoog. Herhaal deze handeling. Doe deze greep niet zolang het kind nog hoest, ademt of praat.



Als dit helpt, moet het kind altijd nagekeken worden door een arts. Er is namelijk kans op lichamelijk letsel.



4: Soms heb je minder geluk en helpt ook de Heimlichgreep niet. Het kind heeft al een tijdje geen lucht gehad en het loopt blauw aan. Het raakt bewusteloos. Dan is het belangrijk dat de reanimatie wordt opgestart.



Let op:

5: Bij kinderen jonger dan 1 jaar mag geen Heimlichmanouvre worden toegepast. De tere delen van het jonge lichaam zijn te kwetsbaar. In plaats daarvan gebruik borstcompressies, met twee vingers op de borst, zoals bij een reanimatie. Ga ook nooit zomaar, ongezien zoeken met je vingers in de mond. Zo bestaat de kans dat het stukje dieper de luchtpijp in gaat.



Tot slot, voorkomen is beter dan genezen. Let bijvoorbeeld ook op met klein speelgoed, kinderen zijn nieuwgierig en stoppen graag dingen in hun mond.