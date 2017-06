Meisje zit klem in speeltoestel, brandweer moet haar bevrijden

OOSTERHOUT - Spannende minuten voor een meisje in Oosterhout. Het meisje kwam met haar voet klem te zitten tussen twee houten balken van een speeltoestel. De brandweer moest er aan te pas komen om het meisje te bevrijden.

De brandweer schroefde een van de houten palen eruit en bevrijdde zo het meisje. De verpleegkundige van de ambulance keek het meisje nog even na. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Het moderne klimrek staat in de kleine speeltuin van de nieuwe wijk Vrachelen in Oosterhout. Het staat er nog niet zo heel lang.