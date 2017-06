Meisje (10) sinds zondag vermist in Boxtel

BOXTEL - De politie is in Boxtel op zoek naar een meisje van 10 jaar. Ze is sinds zondagmiddag vermist.

Via Burgernet heeft de politie een opsporingsbericht verstuurd. Het meisje heeft een donkere huid, dreadlocks en een stevig postuur. Ze werd zondagmiddag rond half 2 voor het laatst gezien bij de Schijndelseweg.



Een dag later is het meisje nog altijd niet gevonden. Voor tips kunnen mensen bellen met de politie.