Zijspancrosser Etienne Bax met Frans talent weer op koers voor WK-titel

KEGUMS - Zijspancrosser Etienne Bax is na een teleurstellend jaar in 2017 weer volop in de race voor de winst in het wereldkampioenschap zijspancross. Na vijf wedstrijden staat hij samen met bakkenist Nicolas Musset eerste in het klassement, zondag pakte broer Robbie Bax als bakkenist van Daniël Willemsen de dagzege.

De broers Bax reden in 2016 samen, maar een succes was de samenwerking niet. Etienne Bax werd in 2015 wereldkampioen met Kaspars Stupelis, met broer Robbie presteerde hij veel minder goed. Dit seizoen vormt Etienne een team met de Franse jongeling Musset. Vanaf de start van het WK-seizoen gaat het goed.



Na vijf wedstrijden staat Bax met Musset op 226 punten, dertien punten meer dan het duo Valentin Giraud en Elvijs Mucenieks. Het duo Bax/Musset won de eerste van de veertien WK-wedstrijden, ook de derde en vierde wedstrijd werden gewonnen.



Zondag eindigden de koplopers eerste in de tweede manche in Kegums in Letland, na de vierde plaats in de eerste manche net niet genoeg voor de dagzege. Broer Robbie Bax pakte de winst met Willemsen, dat duo staat nu derde in het algemeen klassement.



Het seizoen begon met een wedstrijd in Oldebroek, op 17 september is de laatste wedstrijd in Markelo. Naast Nederland en Letland zijn er eerder ook al wedstrijden geweest in Oekraïne, Tsjechië en Frankrijk. Op 2 juli staat de volgende wedstrijd op het programma, in Iffendic in Frankrijk.