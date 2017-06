Voetbalclub herdenkt verdronken Sendrick: ‘Ik kan het nog steeds niet geloven’

TILBURG - Voetbalvereniging OVC'26 in Tilburg houdt maandagavond een besloten bijeenkomst ter nagedachtenis van Sendrick Christiaan die zondag in Alphen is verdronken. Daar komen vrienden, teamgenoten en de organisatie van de club bijeen om de veertienjarige Tilburger te herdenken.

De veertienjarige Tilburger was zondagmiddag met vrienden aan het zwemmen in recreatieplas ’t Zand in Alphen en kwam daarbij door onbekende oorzaak in de problemen. “Je hoort via via eerst iets over dat ze iemand in het water aan het zoeken zijn. Pas na elf uur ‘s avonds werd het bevestigd”, aldus John, lid van de jeugdcommissie van OVC’26. “Tot die tijd heb je nog de hoop dat het hem niet is.”



LEES OOK: Verdronken Sendrick (14) herdacht: 'Alleen jij kon met je lach iemands dag maken'

Michael werkt als trainer bij de Tilburgse voetbalclub. “Ik heb heel de nacht niet geslapen. Ik kan het nog steeds niet geloven”, vertelt Michael geëmotioneerd. “Ik heb hem jarenlang getraind. Het komt bij mij heel hard aan.”

John legt uit dat de organisatie toch een knop moet omzetten om een avond als deze te organiseren voor de kinderen, hoe moeilijk dat ook mag zijn. “We blijven uiteindelijk de organisatie. We laten de kinderen de vragen stellen. En er is ook slachtofferhulp om de kinderen te ondersteunen”, aldus John. “Ook de moeder van Sendrick is er vanavond bij. Een diepe buiging voor deze mevrouw dat ze erbij is.”