Kleuters ongerust na schoolbrand: 'Waar moeten meesters en juffen nou slapen?'

EINDHOVEN - Na de brand bij basisschool Onder de Wieken in Eindhoven wordt hard gewerkt om het tijdelijke onderkomen in het oude gebouw van Jenaplanschool de Vierring schoon te maken en te schilderen. De leerlingen zijn flink geschrokken van de gebeurtenis en vooral de kleuters zijn er nog erg mee bezig. Want waar moeten de juffen en meesters nou slapen?

Er is inmiddels een bijeenkomst geweest voor leerlingen en hun ouders. Er is toen gesproken over de brand, ook worden sommige kinderen extra goed in de gaten te houden. “Sommigen zijn namelijk echt erg geschrokken”, vertelt directrice Lenny Voets van Onder de Wieken.



Huis van leerkracht weg?

De schrik zat er na de brand vooral bij de kleuters goed in. Zij dachten namelijk dat het huis van hun juffen en meesters weg was. “Sommigen dachten dat wij hier woonden”, legt Voets uit. “Ze vroegen zich af waar wij nou moesten slapen.”



De komende week zijn de 320 leerlingen vrij. Vanaf volgende week kunnen zij terecht in het oude gebouw van Jenaplanschool de Vierring. “We zijn nu aan het bekijken welke materialen er nodig zijn de komende weken”, zegt de directrice. “Het is een vreselijk weekend geweest, maar nu gaan we er tegenaan."