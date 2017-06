Uitkijken naar dag 2 van Ricoh Open: 'Benieuwd hoe uithangbord Kiki Bertens met druk omgaat'

ROSMALEN - Op de eerste dag van de Ricoh Open heeft Arantxa Rus voor het eerst sinds 2012 weer een keer een tweede ronde van een WTA-toernooi bereikt. De openingsdag van het grastoernooi kende niet veel verrassende uitslagen.

"Er gebeurde niet veel schokkends", zegt Arjan van der Giessen, namens Omroep Brabant als verslaggever bij de Ricoh Open, in Afslag Zuid. "Arantxa Rus is knap door naar de tweede ronde. Robin Haase is in het dubbelspel uitgeschakeld, terwijl Kiki Bertens in het dubbelspel door is naar de volgende ronde."



Dinsdag komt Bertens in actie in het enkelspel. "Veel mensen kijken daar naar uit. Vandaag kwam ze in actie in het dubbelspel, maar uiteindelijk gaat het toch om het enkelspel. Ze is als derde geplaatst en er staat veel druk op haar. Ze is het uithangbord. Ik ben benieuwd hoe ze met de druk omgaat."



Mahut gaat voor vierde titel

In het heren enkelspel kwam titelverdediger Nicolas Mahut in actie. De Fransman won in zijn carrière vier titels in het enkelspel, drie keer was dat in Rosmalen. In twee sets was hij te sterk voor de Amerikaan Dennis Novikov (6-3, 6-4). De Nederlander Tallon Griekspoor ging in twee sets onderuit tegen de Canadees Vasek Pospisil (5-7, 1-6).



Er waren geen enorm opvallende uitslagen. Al ging bij de vrouwen voormalig nummer één van de wereld Jelena Jankovic ging in twee sets onderuit tegen Petra Krejsova (3-6, 5-7), de nummer 277 van de wereld. De Belgische Elise Mertens verloor van Lesia Tsurenko (6-4, 6-1).



'Ik wil opgeven'

De wedstrijd van Rus kan achteraf bijzonder worden genoemd. Voor het eerst sinds 2012 bereikte ze de tweede ronde van een WTA-toernooi. Ze won in drie sets van Timea Babos, de nummer 36 van de wereld. Opmerkelijk was dat de Hongaarse in de derde set op wilde geven. Haar coach wist haar te overtuigen door te spelen.