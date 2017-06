Kimm zoekt de vrouw die haar stikkende kindje redde

TILBURG - Opeens verslikte kleine Luuk zich in een snoepje in een Tilburgse Kruidvat afgelopen woensdag. Moeder Kimm schrok zich kapot, maar binnen de kortste keren schoot een vrouw haar te hulp en was Luuk gered. Toen heeft Kimm haar niet echt kunnen bedanken en dus is ze op zoek naar deze heldin. “Zonder haar was mijn kindje er niet meer geweest”, aldus de 26-jarige Kimm.

De moeder was al op haar hoede voor de kleine snoepjes die ze bij de Kruidvat verkopen. “Maar die kleine van mij is een enorme doerak. En toen kreeg hij het toch voor elkaar om zo’n groot colaflesje te eten”, vertelt Kimm. “Hij stopte opeens een groot stuk in zijn mond, waar hij zich in verslikte.”



En toen kwam de reddende engel. “Een mevrouw achter mij in de rij, die met haar man en kind was, gaf meteen al haar spullen aan haar man, zodat ze Luuk kon helpen. Ze sprong er meteen op af en gooide Luuk over haar onderarm.” Moeder en kind waren daarna dermate geëmotioneerd, dat ze de redder van de dag uit het oog hebben verloren.



Facebookoproep

“Ze waren opeens weg. Ik wilde nog een keer dankjewel zeggen”, vertelt Kim. Ze heeft inmiddels een oproep gedaan via Facebook, maar ze heeft haar heldin nog steeds niet weten te traceren. “Ik wil haar dolgraag nog een kaartje of een bloemetje sturen. Deze vrouw heeft gewoon mijn kind gered.”