Michael van Gerwen geeft trage Suljovic compliment: ‘Niet veel spelers die het zeggen’

HAMBURG - Michael van Gerwen won zondagavond de European Darts Matchplay. In de finale was hij te sterk voor Mensur Suljovic. De Oostenrijker probeerde extra traag te spelen, om Van Gerwen zo uit zijn spel te halen. Zonder succes. Het leverde wel waardering op van de huidige nummer één van de wereld.

"Hij zei na de wedstrijd dat hij erg traag probeerde te spelen om mij af te stoppen, maar dat het niet werkte", zei Van Gerwen na afloop van de winst op het podium. Hij zei het lachend, terwijl Suljovic op de achterond bevestigend stond te knikken. "Het is wel fair play om het te zeggen, want er zijn veel spelers die het niet zeggen."



Van Gerwen was vol lof over de Oostenrijker. "Hij is een geweldige speler. Duitsland, Oostenrijk en iedereen die Duits spreekt kan trots op hem zijn. Hij doet het erg goed."



'Niet makkelijk'

De regerend wereldkampioen pakte met de European Darts Matchplay-titel weer een toernooiwinst. En dat zorgt voor tevredenheid bij Van Gerwen. "Om dit soort toernooien te winnen, dat kost veel energie. Ik ben erg blij dat ik het weer gedaan heb. Ik ben de grote favoriet, iedereen verwacht dat ik win. Het is niet makkelijk, maar het is weer gelukt."