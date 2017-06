Guus Meeuwis vol lof over politie en organisatie na terreurdreiging

EINDHOVEN - Guus Meeuwis sprak zich maandag op radiozender 100%NL uit over het incident met de geradicaliseerde Amsterdammer die tijdens zijn concert vrijdag werd gearresteerd. De zanger sprak vol lof over hoe de autoriteiten en de organisatie hebben geopereerd die avond.

"De politie heeft de man gevolgd, opgepakt en maatregelen genomen. Dat gebeurde allemaal tijdens het concert", aldus Guus in het interview. Hij vertelde ook dat hij extra lang op het podium moest blijven. "Zodat ze de hele stad veilig konden krijgen. Dat was allemaal uit voorzorg. We hebben meegewerkt en toen was het opgelost."



Dinsdag speelt Guus de laatste Groots Met Een Zachte G-reeks dit jaar. Het incident heeft volgens hem geen negatieve invloed gehad op zijn shows. “We hebben er zoveel gas op gegeven, dat was super."