Met de auto over de kop, tegen een lantaarnpaal en nog geen schrammetje!

NUENEN - Een jonge vrouw had maandagavond in Nuenen een engeltje op haar schouder. Ze botste tegen een lantaarnpaal en sloeg over de kop op de Lieshoutseweg, maar stapte ongedeerd uit de auto.

De vrouw raakte door onbekende oorzaak van de weg. De lantaarnpaal waar de auto tegenaan botste, is volledig doormidden.



Haar auto is total loss, maar de bestuurster hield helemaal niks over aan het ongeluk.