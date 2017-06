PSV begint seizoen met thuiswedstrijd tegen AZ, eerste topper in september tegen Feyenoord

EINDHOVEN - De KNVB zou het conceptprogramma van het komende eredivisieseizoen dinsdag bekend maken, maandagavond lekte het programma al uit. PSV opent het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen AZ, Willem II begint thuis tegen Excelsior en promovendus NAC start met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

De eerste topper voor PSV is op 17 september, dan speelt het in eigen huis tegen de regerend landskampioen Feyenoord. De return is op 25 februari 2018. Op 10 december speelt PSV de uitwedstrijd tegen Ajax, op 15 april ontvangen de Eindhovenaren in speelronde 31 de Amsterdammers in eigen huis.



De ploeg van trainer Phillip Cocu speelt dit seizoen twintig keer op zondag, elf keer op zaterdag en drie keer op woensdag. Opvallend is het verschil met dit seizoen, PSV kwam in de afgelopen jaargang 23 keer in actie op zaterdag.



Brabantse derby's

Op de dag van PSV-Ajax staat ook NAC-Willem II op het programma. De eerste keer dat die twee ploegen elkaar treffen in het nieuwe seizoen is op vrijdag 8 december. De Bredase club speelt op de tweede speeldag het eerste volledig Brabantse duel, PSV komt op zondag 20 augustus op bezoek in het Rat Verlegh Stadion. Op 1 oktober staat PSV-Willem II op het programma.



Na de winterstop speelt Willem II op zaterdag 10 maart thuis tegen PSV. NAC gaat op 31 maart op bezoek in Eindhoven.



Erwin van de Looi mag op de derde speeldag naar Rotterdam voor een duel met de landskampioen, Feyenoord komt op donderdag 19 april naar Tilburg. NAC speelt op zaterdag 23 september in de Kuip tegen Feyenoord, de Rotterdammers komen op 3 maart naar Breda.



Carnaval

Met carnaval spelen alle Brabantse clubs een uitwedstrijd. Op zaterdag speelt Willem II tegen Heracles Almelo en ontvangt Sparta PSV op het Kasteel. NAC speelt zondag 11 februari tegen Excelsior.



Jan Bluyssen, manager competitiezaken, zegt op de website van de KNVB dat hij tevreden is met het conceptprogramma. "Het competitieprogramma is ieder jaar opnieuw een pittige, maar mooie klus.""Onze competitieplanners zetten ieder jaar een programma in elkaar met voldoende rust en met een evenwichtig thuis- en uitritme voor alle clubs in de Eredivisie en Jupiler League. Ook voor aankomend voetbalseizoen is dit weer geluk."