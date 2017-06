Marianne Vos zet door blessure streep door deelname NK en Giro d'Italia

BABYLONIëNBROEK - Marianne Vos gaat niet van start tijdens het Nederlands kampioenschap en de Giro d'Italia. Door een sleutelbeenbreuk staat ze vier tot zes weken aan de kant.

Het NK wielrennen (21-24 juni) en de Giro d'Italia (30 juni-9 juli) komen te vroeg voor de dertigjarige wielrenster.



Vos brak vrijdag haar sleutelbeen bij een val in de derde rit van de Women's Tour in Groot-Brittannië. Ze reed de rit uit, maar na de finish ging ze naar het ziekenhuis. Onderzoek in Nederland heeft vervolgens uitgewezen dat ze meerdere weken aan de kant staat en daardoor niet aan de start zal verschijnen op het NK en in de Giro.