Burgemeester Paul Depla: 'Pak probleemparken als Fort Oranje landelijk aan'

BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda wil een landelijke aanpak van probleemparken als Fort Oranje in Rijsbergen. Dat meldt hij maandag in het televisieprogramma Nieuwsuur. Volgens Depla spelen de problemen op de verloederde camping ook in andere Nederlandse plaatsen.

De burgemeester van Breda wil dat de landelijke overheid betrokken wordt bij het aanpakken van problemen op campings waar gemeenten geen vat op hebben. Hij noemt hierbij wietkwekerijen, prostitutie, mensenhandel en schoolverzuim. “Ook op andere campings en recreatieparken moet deze aanpak worden uitgevoerd”, vindt Depla.



Directeur Annemieke van der Zijden van GGD West-Brabant zei tegen Nieuwsuur dat er in Brabant zeker nog vier tot vijf vergelijkbare gevallen zijn als Fort Oranje. “Misschien niet overal even schrijnend, maar toch ernstig genoeg.”



Erbarmelijke omstandigheden

De gemeente Zundert besloot vrijdag om Fort Oranje te sluiten. Er is een jaar uitgetrokken om de camping te ontmantelen. Volgens burgemeester Leny Poppe-de Looff is Fort Oranje geen reguliere camping maar een criminele woonwijk. "Veel mensen wonen er onder erbarmelijke omstandigheden."



Sinds 2009 werden er regelmatig controles gehouden. Er waren gevallen bekend van criminaliteit, mensenhandel, drugshandel, illegale bewoning en grote armoede.