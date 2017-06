Pauwen ontsnappen uit kinderboerderij en moeten op het dak slapen

EINDHOVEN - Bij een kinderboerderij in Eindhoven zijn maandagavond drie pauwen ontsnapt. De dieren zitten op het dak en willen niet meer naar beneden komen. De pauwen brengen dus de nacht op het dak door...

Volgens de dierenpolitie zijn de pauwen ontsnapt uit een kinderboerderij en zelf het dak opgegaan. Mensen op straat probeerden de pauwen te vangen, de dieren besloten toen om het hogerop te zoeken. Via de schutting en dakgoot zijn ze op het dak terecht gekomen.



De beheerder van de kinderboerderij werd ingeschakeld. De dierenpolitie hoopte dat hij de pauwen naar beneden kon krijgen met een speciale lokroep.



Omdat de pauwen zich klaarmaakten voor de nacht, is besloten ze de nacht op het dak door te laten brengen. "Misschien gaan ze in de vroege ochtend zelf weer terug naar hun eigen plekje", hoopt de dierenpolitie.