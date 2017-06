Metalconcert in 013 eindigt in bandruzie: 3000 fans verloochend naar huis

TILBURG - Op de Korte Heuvel in Tilburg lopen er maandagavond honderden in het zwarte gehulde metalfans teleurgesteld rond. “Het is over”, roepen een stel langharige mannen met baarden ontredderd. Het enige concert in Nederland van Five Finger Death Punch, een van de grootste metalbands van dit moment, duurde door een bandruzie niet veel langer dan een half uurtje.

“Sommige fans hebben hier langer in de rij gestaan dan in de concertzaal”, aldus de 32-jarige fan Johan de Greef, op terras met een biertje. “En ik kom gelukkig nog uit Tilburg. Sommige mensen hebben nog uren in de trein gezeten voor deze show.”



Het werd een avond om niet te vergeten, maar dan in de kwaadste zin van de uitdrukking. De band kreeg tijdens de show ruzie en liep na zo’n veertig minuten al van het podium af. Een show duurt normaal zo’n anderhalf uur. “De ellende begon al bij het eerste nummer, toen de zanger überhaupt niet op het podium was,” legt Johan uit. “Eerst was er een vervanger, en halverwege het nummer kwam de echte zanger Ivan Moody toch op.”Er gingen al geruchten rond dat het niet meer boterde tussen de zanger en de band, maar dit werd steevast door iedereen ontkend. Ook tijdens het concert, toen de zanger steeds maar riep dat hij de enige échte zanger van de band was. “En later riep hij weer dat dit de laatste show zou zijn”, aldus Johan. “Dan was het wel een historisch moment voor de band, als ik dan toch optimistisch moet blijven.”Fans hadden veertig euro voor hun kaartje betaald. Daar kregen ze een concert van veertig minuten voor terug. “En dan hebben ze effectief maar twintig minuten gespeeld, door al het geruzie.” Ook de gitarist had er op een gegeven moment genoeg van. Volgens aanwezigen was hij er bij bepaalde nummers niet bij, terwijl toen ook gewoon gitaar gespeeld moest worden.Al en al een zware avond voor de metalfans die in 013 waren. Sommige teleurgestelde fans proberen nog in het uitgaansgebied voor het concerthal het beste van hun avond te maken, maar de zwaarmoedigheid heerst en er wordt nog hier en daar “Het is over!” geroepen.