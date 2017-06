Drie jonge eendjes gered uit een put in Helmond

HELMOND - In de Koekoekstraat in Helmond zijn drie eendjes gered uit een put. Alex Konings hielp bij de reddingsactie.

"Een meisje stond daar te kijken bij de eend en had waarschijnlijk gezien dat er drie in de straatkolk zaten. Ik had het rooster opgetild en zij had drie eendjes naar boven gehaald. De moedereend zat in de buurt van de kolk en was erg onrustig. Ze was blij dat de redding nabij was", vertelt Alex.