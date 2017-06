Ravage na ramkraak op kledingwinkel in Oisterwijk

OISTERWIJK - Op kledingwinkel Lo-La aan de Spoorlaan in Oisterwijk is maandagnacht een ramkraak gepleegd. De daders reden met een busje de gevel kapot. Ze lieten een enorme ravage achter.

De ramkraak werd rond halfvier gepleegd. Dat ging volgens getuigen gepaard met een flinke knal. Vermoedelijk waren er vier daders betrokken. Een van hen reed het busje naar binnen, de andere drie kwamen met scooters naar de winkel.

Merkkleding

De krakers stopten merkkleding in grote tassen. Ze vluchtten met twee scooters in de richting van het station. Bij de vluchtpoging lieten ze diverse kledingstukken op straat achter.



Het busje waarmee de winkel werd geramd, is vermoedelijk eerder gestolen. Er zaten geen kentekenplaten op.

Winkel pas verbouwd

De winkel, waar baby- en kindermerkkleding wordt verkocht, was recent pas verbouwd. Agenten onderzoeken en horen getuigen. Er is nog niemand aangehouden.